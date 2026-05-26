Az algyői polgármester lemondana, ha csökkentenék a fizetését

Molnár Áron algyői polgármester lemondana, ha csökkentenék a fizetését – erről beszélt az RTL Híradójának, miután – szintén az RTL-nek – Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy az állami vezetőkéhez hasonlóan csökkenni fog a polgármesterek fizetése is „vissza a régi szintre”.

A Fidesz-kormány 2024-ben az átlagbérhez kötötte a polgármesterek fizetését és az alkalmazott szorzó nagyságát pedig a település méretéhez igazították. Ezzel sok városvezető fizetése a duplájára nőtt és azóta is kapnak emelést.

Molnár Áron, Algyő polgármestere Forrás: RTL

Az algyői polgármester most arról beszélt, hogy fizetése csökkentésével kevesebbet keresne, mint a munkavállalói. „Őszinte leszek: ezt én nem fogom csinálni” – mondta Molnár Áron. A fizetése most bruttó 1,7 millió forint.

Az anyagban megszólal Kovács Gergely, a XII. kerületi polgármester is, aki szerint valóban magas a fizetésük, de szerinte a korábbi állapotban meg túl alacsony volt. Szerinte a kettő között kéne megtalálni a középutat.