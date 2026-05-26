Befuccsolt a Fizz

Fokozatosan, tervezetten lezárják a fizz.hu online kereskedési platform működését, jelentette be az OTP Csoport, miután a Forbes belsős információkra hivatkozva írt erről.

A közlemény szerint a fizz.hu innovatív kezdeményezés volt, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén. De, mint írják, „az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makro környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra.”

A közlemény úgy fogalmaz, hogy „mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött.” Azt meg a Forbes cikkéből tudjuk, hogy a cégnél tavaly 8,5 milliárd forintos veszteséget könyveltek el.

Az OTP Csoport azt írja, hogy a fizz bezárásával kapcsolatban „első számú prioritásunk jelenleg az érintett kollégák támogatása és ügyfeleink, valamint kereskedő partnereink megfelelő tájékoztatása. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen.”

Ebben az idényben már Fizz Ligának hívták az NB1-et.