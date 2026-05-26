Hova tűntek a zebrák? – Hadházy a legrosszabbra gondol

Legutóbb a Telex fotózta le fentről a Hatvanpuszta mellett legelgető zebrákat, de ők is csak ötöt találtak. Ahogy a két korábbi, mások által készített légifelvételeken is csak a bejelentett létszám (10 állat) fele volt fellelhető.
Hadházy Ákos volt képviselő és állatorvos már korábban fontolgatta, hogy újra beadja az egyszer már elutasított feljelentését állatkínzás miatt: „állatkínzásnak minősül ugyanis az olyan állat vadászata, amelyik nem szerepel a vadászati törvényben”. De most, az új fotók és az új rendszer arra sarkallja, hogy megint beadja a feljelentést, hogy kiderüljön, mi lett Zsebi, Pilla, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bolka, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Pacsi sorsa.
Ők azok, akik a Fidesz szerint nem is léteznek, vagy ha igen, akkor nem ott, ahol vannak.
Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás.
Az első zebra Pilla, aki már kilenc éve a vadásztársaság tulajdona. Érdekes egybeesés, hogy nyolc zebra pont Orbán születésnapján, május 31-én érkezett két évvel ezelőtt.