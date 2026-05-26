Meghalt Sonny Rollins szaxofonkolosszus

95 évesen meghalt Sonny Rollins, minden idők egyik legnagyobb jazz-szaxofonistája. Halálhírét hétfőn jelentették be, a hírt sajtósa is megerősítette.

A halál okát nem közölték, csak annyit írtak, hogy hétfőn délután hunyt el woodstocki otthonában „a szaxofonkolosszus”. A közleményben idézték Rollins gondolatait a halálról: „Úgy gondolom, amikor egy kreatív ember élete véget ér, ő tovább él a következő létezésben. Én olyan ember vagyok, aki hiszi, hogy ez az élet nem mindennek a kezdete és vége. Egy spirituális ember nem így gondolja.”

Walter Theodore Rollins 1930. szeptember 7-én született Harlemben, a Sonny becenevet nagyanyjától kapta, hétévesen kezdett el szaxofonon tanulni. Az 1940-es évek végétől kezdve több mint 60 albumot megjelentető Rollins a bebop-generáció utolsó élő sztárjai közé tartozott Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane és mások mellett.

A szaxofonos Branford Marsalis Louis Armstrong mellett „a jazz történetének legnagyobb improvizátorának” nevezte. Amikor 2011-ben átadta neki a Nemzeti Művészeti Érdemérmet, Barack Obama azt mondta, Rollins inspirálta őt arra, hogy „olyan kockázatokat vállaljon, amelyeket egyébként talán nem vállalt volna”.

2004-ben Grammy-díjat kapott életművéért, 2014-ben pedig visszavonult, miután tüdőfibrózist diagnosztizáltak nála. „Egész életemben arra törekedtem, hogy a zene segítségével kiaknázzam a bennem rejlő potenciált, és az, hogy többé nem tudok játszani, azt jelentette, hogy erre már nem lesz lehetőségem. De kilábaltam a depresszióból, amikor rájöttem, hogy lehangoltság helyett hálásnak kellene lennem. Lehetőségem volt zenészként élni. Mindig is ezt szerettem volna.”

(Guardian)