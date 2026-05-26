Szűcs Lajos lemondott a horgász szövetség éléről

Lemondott Szűcs Lajos a Magyar Horgász Szövetség (Mohosz) elnöki posztjáról a testület május 26-i választmányi ülésén – írja a Pecaverzum a MOHOSZ közleménye alapján. Ám mielőtt bejelentette volna a lemondását, Puskás Norbertet, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezetőjét elnökhelyettesnek, Urbányi Béla akadémikust főigazgatónak nevezte ki.

A lap két nappal ezelőtt azt írta, hogy a parlamentből kibukott fideszes politikus sorsáról a horgász szövetségben amúgy is döntöttek volna 28-án, ugyanis eredetileg akkorra hívták össze a választmányt, miután a testület többsége Szűcs azonnali hatályú felmentését kezdeményezte.

Szûcs Lajos fideszes országgyűlési képviselő, a Mohosz elnöke a kifogott halat mutatja 2018-ban Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A választmány többsége egy alternatív ülésen fogalmazta meg, hogy Szűcs Lajosnak saját döntéséből kellene távoznia, mert ezzel segítené a horgászmozgalom megújulását. Másnap az indítványt hivatalosan is átadták az elnöknek, aki elzárkózott a lemondástól. A következő napokban a testület véglegesítette a lépést, és május 12-én benyújtotta a felmentésre irányuló napirendipont-javaslatot. Szűcs ezután két nappal korábbra, keddre hívta össze a testületet. Többen azt feltételezték, hogy azért, mert ragaszkodik a székéhez, de kiderült, hogy ezen az alkalmon le is mondott.