Vízbe zuhantak a meghibásodott drónok egy sydney-i fényfesztiválon

Hétfőn közel 90 drón zuhant a sydney-i Darling Harbour vizébe egy fényfesztivál során. A meghibásodást „előre nem látható technikai nehézségek” okozták a Vivid Sydney nevű, évente megrendezett, hatalmas fényinstallációkat felvonultató háromhetes fesztivál szervezői szerint. Egy dns-formát rajzoltak ki a világító drónokkal, de utána káoszosan formát öltöttek és elkezdtek potyogni.

A drónokat két légi bemutató követte volna, ezeket törölték. A Vivid Sydney szóvivője bocsánatot kért a „látogatóknak okozott csalódásért és kellemetlenségekért”, és elmondta, hogy a drónok üzemeltetői „a standard biztonsági protokollokkal összhangban” törölték a műsort.