Alig fél éve avatták fel, máris veszélyesnek nyilvánították az indiai Messi-szobrot

Lebonthatják az argentin futballikon, Lionel Messiről készült, 21 méter magas óriásszobrot Indiában, miután a helyiek arra panaszkodtak, hogy az emlékmű szó szerint kileng, ha fúj a szél.

A gigantikus szobrot tavaly decemberben állították fel a nyugat-bengáli Kolkatában, Messi indiai „GOAT-turnéja” alkalmából. (A GOAT az angol „greatest of all time”, vagyis „minden idők legnagyobbja” rövidítése.)

A helyi média szerint a közmunkákért felelős hivatal mérnökei hétfőn helyszíni ellenőrzést tartottak, miután lakossági panaszok érkeztek az építményre. A vizsgálat végén arra jutottak, hogy a szobor szerkezeti stabilitása súlyosan sérült, ezért elrendelték, hogy azonnal távolítsák el.

Sharadwat Mukherjee nyugat-bengáli képviselő szerint a bontás nem lesz egyszerű, mert az emlékmű egy forgalmas út és egy aluljáró mellett áll, de azt ígérte, hogy a lehető leghamarabb intézkednek.

A helyi sajtó szerint az üvegszálból és vasból készült szerkezetet jelenleg vastag nejlonkötelekkel rögzítették, a környéket pedig kordonnal zárták le, hogy távol tartsák az embereket és az autókat.

A hatóságok közben új helyszínt keresnek a szobornak, amelyet egy 45 fős csapat rakott össze mindössze 27 nap alatt.

Messi virtuálisan avatta fel az emlékművet: egy videókapcsoláson keresztül jelent meg, majd egy távirányítóval „leleplezte” a szobrot.

Az argentin csodacsatár korábbi indiai látogatását is beárnyékolták az incidensek: a Salt Lake Stadiumban tartott eseményen tömegnyomor és erőszakos jelenetek is kialakultak a szurkolók között. A felháborodás oka az volt, hogy a világklasszis focista csak 20 percet töltött a kolkatai stadionban.