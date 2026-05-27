Elvitetnék Hódmezővásárhely főteréről a volt fideszes polgármester szobrát

Rapcsák András egykori polgármester szobrának áthelyezését kezdeményezte szerdán a hódmezővásárhelyi közgyűlés. A Berényi Károly (MMM) alpolgármester által jegyzett határozat alapján megvizsgálják annak lehetőségét, hogy Rapcsák András szobra a Kossuth térről az Emlékpont épületébe vagy annak környezetébe kerüljön.

Rapcsák András szobra Hódmezővásárhely főterén Fotó: Wikipedia

A közgyűlés kezdeményezte azt is, hogy induljon egyeztetés az állammal arról, hogy Hódmezővásárhely 1945 és 1990 közötti történelmét az emberi sorsokon keresztül bemutató Emlékpont múzeum szakmai küldetése és kiállítási programja bővüljön a rendszerváltás utáni időszak, különösen az 1990-től kezdődő korszak bemutatásával, figyelemmel arra, hogy az intézmény a pártállami autoriter rendszer kiépülését, működését és lebontását mutatja be.

Márki-Zay Péter polgármester a vita során arról beszélt, április 12-én az ország nagyon nagy többséggel lezárta az elmúlt 16 évet, ebből a szempontból is, valamint a történelmi emlékezet élő tanúi miatt is fontos a közelmúlt tanulmányozása. Szerinte ez a korszak múzeumba való.

Markó Csaba, a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője napirend előtt úgy fogalmazott, méltatlannak tartja Rapcsák András szobrának Emlékpontba „száműzését”. Szerinte a politikust lehet szeretni vagy nem szeretni, de rendszerváltó polgármesterként véghez vitt munkáját nem lehet elvitatni. Ezért a Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt e napirendi pontok a vitáján és szavazásán.

Rapcsák András 1990-től haláláig, 2002-ig volt Hódmezővásárhely polgármestere. Lázár János az ő táskahordójaként kezdte a politikai karrierjét 1996-ban. A tisztséget Rapcsák 1990-től függetlenként, 1994-től a Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyért, 1998-2000-ben a Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyért-Fidesz-MDF-MKDSZ, 2000 decemberétől pedig a Fidesz-MKDSZ-Egységes Hódmezővásárhelyért Egyesület jelöltjeként töltötte be. Országgyűlési képviselőként 1994-től 1997 júliusáig a KDNP, majd két hónapnyi független képviselői munka után, 1997 szeptemberétől a Fidesz színeiben politizált. Rapcsák András szobrát, Varga Imre márványból faragott alkotását a néhai polgármester születésének 65. évfordulóján, 2008. július 14-én avatták föl a Kossuth téren. (MTI)