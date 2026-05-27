Internetes népszerűsége mentette meg a szőke frufrus bangladesi bivaly életét, akit Donald Trumpnak kereszteltek el

ÁLLAT

Egy szőke üstökű albínó bivaly lett Banglades új internetes sztárja, és valószínűleg ez mentette meg az életét is. Az állatot ugyanis már eladták az Eid al-Adha ünnephez kapcsolódó rituális levágásra, amikor a hatóságok az utolsó pillanatban közbeléptek, írja a Reuters.

Trumpot mégsem vágják le.
Forrás: X

A csaknem 700 kilós bivalyt jellegzetes frizurája miatt „Donald Trumpnak” nevezték el. A név gyorsan rajta ragadt, a róla készült videók pedig villámgyorsan terjedni kezdtek a közösségi médiában. Az emberek tömegesen kezdtek zarándokolni a farmhoz, hogy élőben is láthassák a szőke frufrus, nyugodt természetű állatot.

A helyzet odáig fajult, hogy a bangladesi hatóságok végül biztonsági okokra hivatkozva leállították a levágását.

Salahuddin Ahmed belügyminiszter utasítására visszafizetik a vevő pénzét, a bivalyt pedig a dhakai nemzeti állatkertbe szállítják.

Fotó: ABDUL GONI/Anadolu via AFP

A belügyminisztérium egyik tisztviselője szerint az állat körül akkora lett a felhajtás az ünnep előtt, hogy már közbiztonsági aggályokat vetett fel. Az Eid al-Adha, vagyis az áldozati ünnep a muszlim világ egyik legfontosabb vallási eseménye, amikor sok család állatot vág le rituális keretek között.

A farm tulajdonosa, Ziauddin Mridha szerint a „Donald Trump” nevet az öccse találta ki, miután meglátta az állat szőke üstökét. A férfi azt mondta: a bivaly különösen szelíd, ugyanakkor rengeteg törődést igényel, sokat kell etetni és rendszeresen fürdetni is.

Fotó: ABDUL GONI/Anadolu via AFP

Az albínó bivalyok ritkának számítanak Bangladesben, ahol a szarvasmarhák többsége sötét színű. Az állat emiatt már önmagában is különlegességnek számított az ünnepi állatvásárok szezonjában, de valószínűleg végül nem a ritkasága, hanem a beceneve mentette meg.

ÁLLAT dhakai nemzeti állatkert Donald Trump albínó bivaly Ziauddin Mridha Eid al-Adha Salahuddin Ahmed banglades