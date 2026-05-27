Orvoshiány miatt visszatérhet dolgozni a hamis oltási igazolásokkal gyanúsított doktornő

Orvoshiány miatt újra dolgozhat az a gyermekorvos, akit februárban tartóztattak le, mert a gyanú szerint pénzért hamis oltási igazolásokat állított ki kötelező védőoltásokról. A doktornő jelenleg több Pest megyei településen helyettesít és ügyeletet vállal, hamarosan pedig Délegyházán is átveheti a gyermekorvosi praxist – erről az RTL Híradója számolt be.

A korábbi dunavarsányi gyermekorvost és asszisztensét még februárban vették őrizetbe. A nyomozás szerint pénzért állítottak ki hamis igazolásokat arról, hogy gyerekek megkapták a kötelező oltásokat, miközben ez valójában nem történt meg. Az eljárás továbbra is folyik, a doktornő azonban ismét praktizálhat, igaz, oltásokat továbbra sem adhat be.

Ügyvédje, Bangó Zoltán az RTL-nek azt mondta: a bíróság részben azért engedélyezte a munkavégzést, mert a doktornő együttműködött a hatóságokkal, részben pedig azért, mert Pest megyében súlyos orvoshiány van.

„Az orvosi praxisok Pest megyében olyan szinten betöltetlenek, hogy vagy engedik a meglévő orvosokat praktizálni, vagy nem lesz orvos”

– fogalmazott.

A doktornő jelenleg több településen helyettesít, Érden pedig ügyeletet is vállal. Délegyházán pedig hamarosan átveheti a gyermekorvosi praxist, mert a település hosszú ideje nem talál állandó gyerekorvost.

Riebl Antal, a település polgármestere szerint erkölcsi aggályaik ugyan voltak, de végül az ellátási kényszer döntött. A településnek ráadásul komoly pluszköltséget jelentene tartósan helyettesítő orvost alkalmazni: ez óránként körülbelül 50 ezer forintba kerülne az önkormányzatnak. Jelenleg a körzethez tartozó mintegy hatszáz gyereket ideiglenesen a helyi felnőtt háziorvos látja el, aki már most is túlterhelt.

A Magyar Orvosi Kamara szerint akkora a gyermekorvos-hiány, hogy gyakorlatilag minden szakemberre szükség van, ugyanakkor azt hangsúlyozták: a szülőknek nem kell aggódniuk, az oltásokon kívül a doktornővel más területen nem volt probléma.

Az egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt szerint az ügy nehéz kérdéseket vet fel, mert az ellátásbiztonságot is figyelembe kell venni.

„Ha azon a területen nincs olyan gyermekorvos, aki a gyerekek ellátását biztonságosan el tudná végezni, akkor természetesen valamilyen megfontolás tárgya lehet ez” – mondta.

Hegedűs azt ígérte, utánanéz az ügy részleteinek. Azt is jelezte, hogy a kötelező kamarai tagság visszaállítása az egyik első intézkedésük között szerepel majd.