Takács Péter: Egy szexi ellenzéki politikus vagyok

Közismert, hogy a karrierváltásnak komoly lélektani költségei lehetnek, a munkakörük megváltozása bizony az identitásunkra is kihathat. Főleg, ha a váltás nem önszántunkból történt. Ilyenkor érdemes időt hagyni magunknak az elengedésre. Ebben lehetnek például azok a képviselők is, akik nemrég még fontos állami funkciót töltöttek be, aztán váratlanul ellenzéki szerepben találták magukat.

Szerdán a Parlamentben a Népszava riportere óvatlanul még miniszter úrnak és államtitkár úrnak szólította Takács Pétert, amivel még gyógyuló sebeket téphetett fel a volt egészségügyi államtitkárban, mert ezt válaszolta:

„Egy szexi ellenzéki politikus vagyok, nem vagyok az »elnyomó, fasiszta diktatúra« arca többé.”

Frissítés: Cikkünk alá a Facebookon Magyarország miniszterelnöke a következőt kommentelte: „Tegnap óta látszik, hogy valami lappang Takács Péterben, miközben a telefonját nyomkodja a parlamenti padsorokban. Azt gondoltam, hogy a szakvizsgára készül, de lehet, hogy a Tindert pörgette.”



