Több mint 30 év bujkálás után 13 év börtönt kapott a Baader-Meinhof-csoport egykori tagja

Több mint harminc év bujkálás után tavaly kapták el Berlinben a német szélsőbaloldali terrorszervezet, a Rote Armee Fraktion (RAF) egyik legismertebb egykori tagját, Daniela Klettét. A 67 éves nő most 13 év börtönt kapott egy csaknem két évtizeden át tartó fegyveres rablássorozat miatt - írja a BBC.

Az alsó-szászországi Verden bírósága szerdán mondta ki bűnösnek Klettét súlyos rablás, fegyvertörvény megsértése és más bűncselekmények miatt. A vád szerint 1999 és 2016 között két másik volt RAF-taggal, Burkhard Garweggel és Ernst-Volker Staubbal együtt szupermarketeket és pénzszállító autókat raboltak ki Észak- és Nyugat-Németországban. A két férfi továbbra is szökésben van.

Klette támogatói közül többen kifütyülték az ítéletet a tárgyalóteremben, és azt skandálták: „Szabadságot Danielának!”

A RAF – más néven Baader–Meinhof-csoport – az 1970-es évektől az 1990-es évek elejéig terrorkampányt folytatott Nyugat-Németországban: robbantásokat, emberrablásokat és gyilkosságokat követtek el. Bár a szervezet hivatalosan már rég feloszlott, a német társadalomban máig erős szimbolikus jelentősége van.

Hans-Jakob Schindler, a berlini Counter Extremism Project vezetője szerint Klette az évek során „egyfajta nagymama-hőssé vált a berlini szélsőbaloldal számára”.

A mostani ügy azonban hivatalosan nem terrorizmusról szólt, hanem rablásokról. A tárgyalás nyolc fegyveres támadásra fókuszált, amelyek közül az első 1999-ben történt Duisburgban: maszkos támadók nekihajtottak egy pénzszállító autónak, majd fegyverekkel és gránátvetővel fenyegették az őröket, mielőtt elmenekültek a pénzzel.

Az utolsó ismert rablást 2016-ban követték el Braunschweig közelében, ahol csaknem 1,4 millió eurót zsákmányoltak egy páncélozott pénzszállítóból.

Klettét végül csak 2024 februárjában fogták el Berlin Kreuzberg negyedében, ahol álnéven élt egy csendes utcában, amelyet korábban kettévágott a berlini fal. Bár évtizedek óta körözték, az ügyészek szerint nem tett különösebb erőfeszítést arra, hogy elrejtse magát.

Egyik szomszédja a BBC-nek arról beszélt, hogy rendszeresen látta kutyát sétáltatni a környéken, és teljesen hétköznapi, barátságos nőnek tűnt.

A fordulat végül akkor állt be az ügyben, amikor egy oknyomozó újságíró mesterséges intelligenciát alkalmazó arcfelismerő szoftverrel vetette össze a régi körözési plakátokon szereplő képeket az interneten található friss fotókkal. A nyom így vezetett el Klette lakásához.

A rendőrségi házkutatás során fegyvereket, lőszert, hamis igazolványokat, parókákat, aranyat és 240 ezer euró készpénzt találtak. A lakásban egy rakétavető másolata is volt.

Klette ügyvédei végig azzal védekeztek, hogy nincs bizonyíték arra, hogy ügyfelük közvetlenül részt vett volna a rablásokban. Szerintük az egyetlen bizonyítható bűncselekmény a lakásában talált fegyverekhez kapcsolódott.

Bár a RAF-hoz köthető korábbi terrorcselekmények többsége már elévült, Klette még nem biztos, hogy megúszta az újabb pereket. A német szövetségi ügyészség szerint részt vehetett három későbbi RAF-akcióban is, köztük egy Deutsche Bank elleni robbantási kísérletben, a bonni amerikai nagykövetség elleni támadásban és egy börtönrobbantásban. Arról, hogy ezekben az ügyekben lesz-e újabb tárgyalás, később döntenek a frankfurti hatóságok.

A másik két szökésben lévő egykori RAF-tag, Staub és Garweg továbbra sem került elő.



„Lehet, hogy még mindig Németországban vannak, de az is lehet, hogy külföldön” – mondta Schindler a BBC-nek. „Egy dolgot viszont valószínűleg megtanultak: ne töltsenek fel magukról képeket az internetre.”