Van, ahol a Fidesz alapszervezetei a tisztújítást sem tudták lebonyolítani

A Fidesz Országos Választmánya június 13-ra hívta össze a párt tisztújító kongresszusát. De helyi szinten már zajlanak a személycserék. Navracsics Tibor a Köztérnek arról beszélt, hogy ez nem zajlik épp zökkenőmentesen. Szerinte a kongresszuson sok múlik azon, hogy a rendezvény, a hozzászólók tudnak-e olyan hangulatot sugározni, hogy ez a párt készen áll a talpra állásra, és el tud indulni szeptembertől. „Van-e életerő ma még a Fideszben. Most zajlik a tisztújítás egyébként. Ugye alulról fölfelé megy a tisztújítás, és mind a kettőre vannak jelek. Vannak olyan jelek, amelyek azt mondják, hogy igenis van életerő, új emberek lépnek be csoportokban. Tízessével, tizenötössével. És vannak olyan helyek, ahol viszont azt mondják, hogy egészen nem tudták a tisztújítást megcsinálni, mert nem vállalt senki sem funkciót, határozatképtelenek voltak” - mondta a volt miniszter.

A Fidesz alapszabálya szerint a párt helyi szervezeteinek közgyűlése az országgyűlési választást követő 180 napon belül titkos szavazással elnökséget választ. Az elnökség összetétele a tagság létszámától függ: 10–50 tag között az elnök mellett 2–4 tagból, 50 fő felett 2–6 tagból áll. A 10 fő alatti szervezetek csak elnököt választanak, aki az elnökség jogköreit is gyakorolja.

Navracsics beszélt arról is, hogy szerinte Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül. „Orbán Viktor az integrációs erejével egy közös pont mindenki számára.” Emellett a jelenlegi választási rendszert is kohéziós erőnek nevezte: „Önsorsrontó, aki a mai választási rendszerben a Fideszt szétveri, kilép vagy szakít, mert az lenullázza vagy nagyon kockázatossá teszi a Fidesz politikai jövőjét.” A volt miniszter egyébként úgy látja, hogy a Fidesz megújulásához a tapasztalt polgármestereik, helyi képviselőik, megyei közgyűlési elnökei lehetnek a Fidesz aranytartalékai. „Ezek az emberek tehetségesek, rájuk kell bízni a megújulást, ők tudnak hozni új dolgokat.”

Navracsics egyébként Cser-Palkovics Andrást, Gulyás Gergelyt el tudná képzelni miniszterelnök-jelöltként 2030-ban. Ehhez azonban az kell, hogy felsorakozzon az új jelölt mögé a párt. „Tehát ne legyen árulózás, ne legyen az, hogy ki kivel játszik össze. Még nem kezdődött el, de el fog kezdődni majd a tiszásozás. Tehát ha valaki nem teljesen a szélről és nem abszolút konfrontatívan viszonyul a kormánypárthoz vagy annak egyes tagjaihoz, akkor elkezdődik az, hogy »Akkor most miért keresi a Tisza kegyeit?«. Szegény Révész Máriusz ezt megkapta, mert mert gratulálni Vitézy Dávidnak a miniszteri kinevezéséhez.”

Navracsics még nem tud arról, hogy ő vajon felszólalhat-e a Fidesz kongresszusán, de ha lehetőseéget kapna erre, akkor arról beszélne, hogy a pártnak vissza kellene térnie az 1998-as polgári értékeihez.