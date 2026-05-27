Vegyszertartály roppant be egy amerikai papírgyárban, egy ember meghalt

Egy ember meghalt, kilencen pedig súlyosan megsérültek, miután egy papírgyár vegyi anyagot tároló tartálya beroppant és megrepedt az Egyesült Államok északnyugati részén, Washington államban. A Reuters azt írta, további kilenc embert kedd este még eltűntként kerestek.

A Nippon cég és a Cowlitz megyei seriffhivatal közös nyilatkozata szerint a nátrium-hidroxid és nátrium-szulfid kémiai oldatát, az úgynevezett fehér lúgot tartalmazó tartály repedt meg. A folyadékot a papírgyártás első lépéseiben, a papírpép előállításához használják a faforgács lebontására.

A hatóságok szerint a tartályban a korábbi becslésnél jóval több, mintegy 900 ezer gallonnyi vegyi anyag lehetett, ebből körülbelül 90 ezer gallon még a sérült tartályban maradt. A mentési és helyreállítási munkálatokat a tartály instabil állapota miatt szerdán folytatják. A sérültek között nyolc üzemi dolgozó és egy tűzoltó van, többek vegyi égési sérüléseket szenvedtek. A tisztviselők hangsúlyozták, hogy a baleset nem jelent közvetlen veszélyt a környék lakóira.