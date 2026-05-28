100 kilométer/óra feletti széllökések voltak szerdán a Balatonnál

Szerdán hidegfront vonult át az országon, ennek következtében az idei szezon legerősebb vihara alakult ki a Balatonnál - írja a HungaroMet.

Északnyugat felől szupercellás jegyeket viselő (vagyis heves) zivatarok érkeztek, amiket több helyen erősen viharos, 90 km/óra feletti széllökések kísértek.

Siófokon 104 km/órás, Balatonszemesen 100 km/órás, Fonyódon 96 km/órás széllökést mértek a szélműszerek. A zivatar miatt a kora délután 30 fokról 20 fok közelébe esett vissza a hőmérséklet. A vihar miatt a vízparton kidőltek a fák, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzó vízfüggöny jelensége - írta a HungaroMet.