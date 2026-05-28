3 év 5 hónap börtönt kapott Matthew Perry személyi asszisztense

41 hónap börtönre ítélték Matthey Perry személyi asszisztensét, a 60 éves Kenneth Iwamasát, amivel lezárult a színész halálát követő több éves jogi huzavona.

Iwamasa Perry halálának napján is beadott egy ketamin-injekciót a függőséggel küzdő színésznek. A halála előtti hetekben két orvossal együttműködve több mint 50 ezer dollár értékű drogot juttatott el Perryhez. Az asszisztensnek nem volt orvosi képzettsége.

Matthey Perryt 2023 októberében találták holtan a Los Angeles-i háza hátsó udvarán lévő jakuzziban. A férfi 2024 augusztusában vallotta bűnösnek magát a halált okozó ketamin-terjesztésre irányuló összeesküvés vádpontjában. Ezért 15 évet is kaphatott volna. Ő volt az első, aki vádalkut kötött az ügyben, de az ő ítélete lett meg utoljára. Az asszisztensnek július 17-én kell megjelennie a börtönben, emellett 10 ezer dolláros bírságot is kiszabtak rá.

A bíró az ítélethirdetéskor arról beszélt, Iwamasa tudott Perry függőségi problémáiról, és halála után elrejtette a bizonyítékokat. A tanúk padján az asszisztens bocsánatot kért Perry családjától, megbánta, amit tett. A család viszont őt hibáztatja, Perry édesanyja például azt írta, „megbíztunk egy lelkiismeret nélküli emberben, és a fiam fizette meg az árát.” Suzanne Morrison szerint Iwamasa „legfontosabb feladata” az volt, hogy fia társa és őrzője legyen a függőség elleni küzdelmében, és gondoskodjon arról, hogy Perry ne drogozzon. Ehhez képest szervezte a beszállítókat és közreműködött a kábítószerfogyasztásban.

Iwamasa beismerte, hogy többször is injekciót adott Perrynek, többek között a halálának napján. Perry a ketamin akut hatása és fulladás miatt vesztette életét 54 évesen. (BBC)