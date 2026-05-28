70 millió forint végkielégítést osztott ki Sára Botond beosztottjainak, a miniszter visszafizetteti

A választás másnapján 70 millió forint végkielégítést osztott szét saját, politikai beosztottjai között Sára Botond főispán, aki a hat fős stábjával közös megegyezéssel megkötött felmondásokat írt alá – írta a Facebookon Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter.

Lőrincz szerint ezek az állam számára kedvezőtlen szerződések. „Nem csak a jó erkölccsel, de a hatályos jogszabályokkal is összeegyeztethetetlen az államot megkárosító szerződések megkötése. A közigazgatást felügyelő Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetőjeként ezeknek a szerződéseknek az érvényességét nem fogadom el, a kifizetett végkielégítéseket az érintetteknek vissza kell fizetniük.”

A főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadta. (Az ő megbízatásuk az új kormány megalakulásával automatikusan megszűnt.) Lőrincz szerint „azok, akik politikai vezetőként közreműködtek az Orbán-rendszer fenntartásában, nem távozhatnak milliókkal.”

Jótékony célra felajánlhatják a pénzt, azt a minisztérium utalja majd el a kedvezményezettnek.