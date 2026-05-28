Hivatalos vizsgálat indult a FIFA ellen a 2026-os vb-jegyárak miatt

Hivatalos vizsgálatot indított New York és New Jersey állam főügyészsége a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ellen a 2026-os világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata miatt. A hatóságok kötelező adatszolgáltatásra ítélték a szervezetet, miután felmerült a gyanú, hogy mesterségesen verték fel az árakat és félrevezették a szurkolókat.

Jennifer Davenport, New Jersey főügyésze élesen bírálta a folyamatot, amelyet a „zűrzavar, a látszólagos jegyhiány és a megfizethetetlenül magas árak csapdájának” nevezett. Kiemelte: a vb-rendezés megtiszteltetés, de ez nem lehet felhatalmazás a helyi lakosok és a látogatók kizsákmányolására. New York főügyésze, Letitia James hozzátette, senkit sem szabad manipulációval csillagászati összegek kifizetésére kényszeríteni.

A dinamikus (változó) árazás miatt a FIFA a 104-ből csaknem 90 mérkőzésnél átlagosan 34 százalékkal emelte meg a jegyárakat a különböző értékesítési fázisokban. Sok vásárló panaszkodott arra is, hogy félrevezették őket a székek elhelyezkedésével kapcsolatban. A FIFA ráadásul az első értékesítési hullám után hozott létre drágább, kiemelt („front”) kategóriájú helyeket. Mindenekelőtt pedig a hatóságok magyarázatot várnak arra, miért haladják meg a mostani árak drasztikusan az összes korábbi világbajnokság szintjét.

Miközben Gianni Infantino, a FIFA elnöke korábban azzal védte a magas árakat, hogy azok a szurkolók „őrült” érdeklődését tükrözik, a valóság némileg mást mutat. A jelentések szerint a 104-ből 86 mérkőzésre – köztük szinte az összes csoportmeccsre – még a napokban is maradtak hivatalos, alapáras jegyek.

A vizsgálat most azt elemzi, hogy a FIFA ütemezett jegykiadásai és nyilvános közleményei hogyan manipulálták a piaci árakat, különös tekintettel a New Jersey-i MetLife Stadiumban rendezendő nyolc mérkőzésre és a döntőre. (via BBC)