Joe Biden felesége azt hitte, férje sztrókot kapott a visszalépéséhez vezető elnökjelölti vitán

Jill Biden szerint attól félt, hogy férje, Joe Biden sztrókot kapott a 2024-es elnökjelölti vita során, amely után a demokrata párton belül egyre nagyobb nyomás nehezedett rá, hogy lépjen vissza. A CBS-nek adott interjújában azt mondta: korábban és azóta sem látta férjét olyan állapotban, mint azon az estén.

A Biden–Trump vita után a demokraták körében gyorsan erősödtek a kételyek az akkor 81 éves elnök egészségi állapotával és alkalmasságával kapcsolatban. Biden rekedt hangon beszélt, többször elvesztette a gondolatmenetét, teljesítménye pedig pánikot keltett a pártban és az adományozók között is. Bár kampánystábja eleinte kizárta a visszalépést, a vitát követő hetek újabb botlásai és gyengének ható nyilvános szereplései végül oda vezettek, hogy Biden kiszállt az elnökversenyből, és alelnökét, Kamala Harris támogatta.

Harris végül elveszítette a választást Donald Trump ellen, később pedig memoárjában már „felelőtlenségnek” nevezte Biden döntését, hogy egyáltalán elindult a második ciklusért. (via BBC)