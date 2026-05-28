Magyar találkozott a NATO főtitkárával és egy macskával, és megismételte, hogy nem küldünk fegyvert Ukrajnába

Magyar és Rutte

Egymás után két vezető politikussal tárgyalt csütörtökön Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök. A Mark Rutte NATO-főtitkárral történt megbeszélésről annyit posztolt, hogy Magyarország ismét megbízható partner lesz, illetve hogy „Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba.”

A Bart De Wever belga miniszterelnökkel folytatott megbeszélésről még kevesebb derült ki, de az legalább igen jól néz ki. Magyar ugyanis De Wever búbánatos fejű macskájáról, Maximusról rakott ki videót.

