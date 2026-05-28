Magzatkárosító anyag is volt a CATL gyáron kívül bugyogó zöld folyadékban

Egy független labor is elemezte, milyen anyagok voltak a debreceni CATL gyár 2-es kapuja előtt bugyogó zöld folyadékban, és a térség egyik országgyűlési képviselője, Tompa Enikő szerint aggasztó a kép.

A részletes adatokat a Mikepércsi Anyák nevű szervezet hozta nyilvánosságra, akik emlékeztettek, a gyár vezetése és a hatóságok azt kommunikálták, hogy egy ártalmatlan ételfestékkel végzett nyomáspróbáról van szó, a kiömlött vízben nem volt szennyező anyag. Ehhez képest a laborvizsgálat az alábbi anyagokat mutatta ki a mintában:

Mangán (Mn): 160 µg/l (mikrogramm/liter)

Lítium (Li): 20 µg/l

Nikkel (Ni): 4,7 µg/l,

NMP (N-metil-2-pirrolidon): 1 µg/l

Kobalt (Co): 0,9 µg/l

Az NMP az akkumulátorgyártás során használt veszélyes, magzatkárosító oldószer, annak nem szabadna a csatornahálózatba jutnia – írta a szervezet. Az adatok azt mutatják, hogy a nyomáspróba során átmosott és leürített csővezetékben NMP-maradványok voltak, amelyeket a folyadék magával sodort a közterületre. A minta összetétele pontról pontra megegyezik az NMC (nikkel-mangán-kobalt) típusú lítium-ion akkumulátorok gyártási alapanyagaival. A Mikepércsi Anyák szerint a mérés igazolja azt is, hogy „a gyár belső, zártnak nevezett technológiai rendszere és a külső esővízcsatorna között fizikai átjárás (szivárgás vagy technológiai leürítés) történt.”

Tompa Enikő országgyűlési képviselőként haladéktalanul kérte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját, hogy még csütörtökön tájékoztassa a hatóság által elvégzett laboratóriumi elemzés eredményéről és hozza nyilvánosságra a vizsgálati eredményt. A további lépésekről elkezdte az egyeztetést az érintett tárcákkal.