Minden pénzt kivettek osztalékként a Fradi-stadiont és az MVM Dome-ot üzemeltető cégekből a franciák

Meglehetősen kritikusan fogadta a közvélemény, amikor az Orbán-kormány eldöntötte, hogy mintegy 20 ezer férőhelyes stadiont kap a Fradi, majd azt is, amikor a 2022-es kézilabda világbajnokságra annak szomszédságában egy újabb nagyjából 20 ezer férőhelyes csarnokot húzott fel. Főleg utóbbi kapcsán volt nagy kérdés a létesítmény hasznosítása, hiszen tényleg egy kőhajításnyira van tőle a bérelhető helyek tekintetében riválisnak számító és már bejáratott Groupama Aréna. Az üzemeltetésekért felelős francia cégnek azonban olyannyira sikerült megoldania a helyzetet, hogy már szépen gazdagodik mindkét létesítményen. Sőt, a 2025-ös év után gyakorlatilag minden egyes forintot kivettek osztalékként.

Rendszeresen osztalékot fizet a Groupama Aréna Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Kezdem a Fradi focistadionjával, a Groupama Arénával, melynek üzemeltetését 2014 óta végzi a francia hátterű Sportfive Hungary Kft. A cég tavaly a bevétel tekintetében rekordévet zárhatott: az előző évi 7,9 milliárd forint után 2025-ben 8,4 milliárdos árbevételt könyvelhetett el, amiről csak annyi derül ki a részletek bemutatására hivatott kiegészítő mellékletben, hogy ennek 89 százaléka a TEÁOR szerinti főtevékenységből származott, vagyis sportlétesítmény működtetéséből. Ezzel párhuzamosan a kiadások is – főleg a szolgáltatások drágulása miatt az anyagjellegűek – emelkedtek. Az átlagosan 30 fővel működő kft.-nél tavaly az átlag havi bruttó bér 1,32 millió forint volt az előző évi 1,3 millió után.

Végeredményben a korábbinál 22 millióval kisebb, 330 milliós nyereséget sikerült elérniük, amivel a cég működésének harmadik legjobb évét zárhatták. A tulajdonosok ezt teljes egészében kifizették osztalékként, sőt, még az előző évek gazdálkodásának eredményeit halmozó eredménytartalékot is kiürítették. Így történetének legnagyobb osztalékát, 629,3 millió forintot vettek ki a Groupamát üzemeltető cégből.

2014-es indulása óta összesen 2,3 milliárd forinttal gyarapodtak az osztalékoknak köszönhetően a franciák.

Hasonló tendenciát követtek a tulajdonosok az MVM Dome üzemeltetéséért felelős Sportfive MPA Kft. esetében is, amelynek 2022-es indulása óta a tavalyi volt a második profitot termelő éve. Ebben az esetben viszont a bevétel és a nyereség tekintetében is kiemelkedő, rekordév volt 2025. A bevétel a korábbi 5,8 milliárdról 7,8 milliárdra ugrott, amelynek 73 százaléka származott a főtevékenységből, vagyis sportlétesítmény üzemeltetéséből.

A bevételek emelkedésével párhuzamosan a kiadások ugyan ebben az esetben is emelkedtek, de egyáltalán nem olyan mértékben, mint ahogy a bevételek nőttek. Így végeredményben a korábbi 209 millió forintos nyereség tavaly 340,7 millióra emelkedett, amit innen is kivettek osztalék formájában.