Szijjártó sógorának cége nagy nyertese volt az elmúlt éveknek

Az autó-motorsporton belül is folyt belterjes pénzelosztás, aminek az egyik legnagyobb nyertese Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter sógora lett – írja a HVG.

A lap a Humda Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szerződéseit kapta meg. A motorsport népszerűsítésére létrehozott szervezetet az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapította, majd átadták a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának.

Az ügynökség 2021 óta évi 2-2,5 milliárdot költött rendezvényekre, hirdetésekre és propagandára, de tavaly őszre gyakorlatilag összeomlott.

Az ügynökség szerződött Balásy Gyula cégeivel, a reklámkampányokat ezen keresztül hirdették például Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata „médiacégénél”, a twn.hu-n.

A dokumentumok alapján az ügynökség öt éven át összesen sok száz milliós megbízást adott Őry Tamásnak, Szijjártó Sarolta férjének. Az Őry többségi tulajdonában lévő cégnél is tettek közzé reklámokat, de a HUMDA applikációjának gondozásáért és a podcastsorozat legyártásáért is fizettek. Utóbbiért darabonként 2 millió forintot.