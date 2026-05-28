Vizsgálat indult a Trumpot szexuális zaklatással vádoló E. Jean Carroll ellen hamis tanúzás gyanújával

Az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőeljárást indított E. Jean Carroll újságíró-írónő ellen, aki korábban szexuális zaklatással vádolta meg Donald Trumpot. Az ügyet ismerő belső források szerint a chicagói szövetségi ügyészség által vezetett nyomozás azt vizsgálja, hogy a 82 éves nő elkövetett-e hamis tanúzást a Trump ellen indított és általa megnyert polgári peres eljárások során.

A hatóságok figyelme Carroll egy 2022-es, eskü alatt tett vallomására irányul, amelyben határozottan úgy nyilatkozott, hogy nem kapott külső anyagi támogatást a pereskedéshez. Később azonban kiderült, hogy Reid Hoffman milliárdos technológiai befektető, Donald Trump egyik ismert ellenfele egy nonprofit szervezeten keresztül jelentős összegekkel segítette Carroll jogi költségeinek és kiadásainak fedezését. A tavalyi év óta Trump igazságügyi minisztériuma számos nyomozást indított az elnök ellenfelei ellen, és egyes esetekben vádat is emelt ellenük.

A minisztérium jelenlegi ügyvezető főügyésze, Todd Blanche hivatalosan összeférhetetlenséget jelentett be, és teljesen kivonta magát a vizsgálatból. Blanche ugyanis korábban Trump személyes védőügyvédeként dolgozott, többek között éppen a Carroll-féle ügyek fellebbezési szakaszában, így a nyomozás részleteire rálátása nem lehet. Az érintett felek egyelőre rendkívül szűkszavúak: E. Jean Carroll jogi képviselői és az igazságügyi minisztérium szóvivője sem kívánták kommentálni a sajtóértesüléseket.

A szövevényes jogi háttérhez hozzátartozik, hogy Carroll korábban két polgári pert is nyert az amerikai elnök ellen. Az elsőben a bíróság kimondta Trump felelősségét szexuális visszaélés és rágalmazás miatt, amiért 5 millió dolláros kártérítést ítélt meg, míg a második rágalmazási ügyben már 83 millió dolláros büntetés megfizetésére kötelezte Trumpot, amiért nyilvánosan hazugnak nevezte a nőt. Donald Trump mindkét ítélet ellen fellebbezett, és az 5 millió dolláros ügyet az amerikai Legfelsőbb Bíróság elé terjesztette, amely éppen a napokban halasztotta el tizenkettedik alkalommal a döntést a felülvizsgálati kérelem befogadásáról. A szövetségi vizsgálat megindítása még nem jelent automatikus vádemelést Carroll ellen. (via Reuters)