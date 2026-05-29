25 millióra büntették a Blikket, amiért nyilvánosságra hozták egy transznemű nő adatait

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 25 millió forint adatvédelmi bírsággal sújtotta a Blikket, amiért nyilvánosságra hozták egy transzmenű nő személyes adatait, ezzel pedig szándékosan megsértették az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseit – írja a Telex a Háttér Társaság közleménye alapján.

A szervezet ügyfele még 2024 decemberében fordult a NAIH-hoz, miután a Blikk két cikkben is foglalkozott a bírósági tárgyalásával, a cikkekben pedig határozott kérése ellenére és mindenféle jogalap nélkül nyilvánosságra hozták adatait és a nemváltás tényét is említették.

A közölt fényképek a képaláírásokkal a hatóság szerint a cikkekben szereplő további információkkal együtt azonosíthatóvá tették az érintettet.

A NAIH megerősítette korábbi álláspontját, miszerint „a nem megváltoztatása, illetve az ezzel kapcsolatba hozható személyes adat a Hatóság álláspontja szerint különleges adatnak minősül még abban az esetben is, ha az anyakönyvi eljárást nem követi orvosi kezelés, műtét”.

A NAIH nem vonta kétségbe a Blikk azon érvelését, hogy a bírósági ügy közérdeklődésre tartott számot, ezért a sajtónak kötelessége volt arról beszámolni, de tudósíthatott volna az eljárásról úgy is, hogy az érintett személyes adatait nem teszi közzé. Az érintett az ügyvédjén keresztül kétszer is kérte a laptól személyes adatainak törlését a cikkekből. A NAIH hivatalból elmarasztalta a Blikket azért is, mert ezekre a kérésekre még csak nem is válaszolt és semmilyen intézkedést nem tett. A cikkeket végül a NAIH-eljárás megindulását követően eltávolították.

A bírság mértékét a hatóság azzal indokolta, hogy Blikk éves árbevétele jelentős, a jogsértés szándékos és rosszhiszemű volt, és a szerkesztőség pedig visszaeső, mert már követett el hasonló adatvédelmi vétséget.