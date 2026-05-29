500 milliósra hízott Németh Balázsék családi trafikbulija

Szolid növekedéssel újabb rekordot ért el a NER utolsó évében Németh Balázs MTV-propagandista, majd Fidesz-képviselő családi trafikcége - derül ki a 24.hu cikkéből. A Dohánypapír Bt. néven működő céggel Németh még a Lázár-féle trafikkoncessziós osztogatás során tett szert két trafikra Nagykovácsiban, mindkét dohányboltot a CBA-ból választották le.

A cég 2025-ös bevétele a pénzügyi beszámolója szerint 516 millió forint volt, ebből 15 millió lett az adózott nyereség. Mint a 24 írja, a cég eredménytartalékában már 81 millió forint van félretéve. A családi bt beltagja és ügyvezetője Németh Balázs felesége, a fideszes képviselő kültagként van benne.