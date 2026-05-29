Bőkezű volt a Fidesz pártalapítványa, Dobrev nem adott szemmel látható összeget a pártjának

A pártok beszámolói alapján hatalmas összeget spórolhat a költségvetés, ha tényleg megvágják a pártok állami támogatását. A Hivatalos Értesítőben pénteken jelent meg több párt illetve pártalapítvány beszámolója.

Bőkezűen osztotta a pénzt a Fidesz alapítványa

A Fidesz gazdálkodását egyelőre nem látjuk, de az alapítványuk, a Szövetség a Polgári Magyarországért 1,7 milliárdos bevétel mellett - amiből 1,59 milliárd volt a költségvetési támogatás - egy 28 milliós veszteséget hozott össze tavaly.

A részletek Fotó: Hivatalos Értesítő

A beszámolóban felsorolnak néhány támogatott szervezetet, „a teljesség igénye nélkül”.

Ebből kiderült, hogy adtak pénzt a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak, amely a Békemenet egyik fő szervezője, a Fidelitasnak, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, amelynek elnöke Győri Enikő, illetve a Szent István Intézetnek is, melyet a KDNP-s Hollik István alapított, de benne van az Orbán Viktor-féle DPK adminisztrátora, Máthé Zsuzsa is, aki idén bekerült a parlamentbe. Azt nem részletezték, hogy mennyit adtak nekik.

Mennyi lehet a KDNP tagdíja?

A KDNP által leadott beszámolóból kiderült, hogy 1 milliárd forint körüli állami támogatást kapott: 160 millióhoz jutott a központi költségvetésből (ami az előző választás utáni eredményért jár), a frakció 950 millió forintot kapott.

A tagdíjból 5.535.000 forint folyt be, hozzájárulásból és adományokból 19 millió forintot szereztek.

A legnagyobb adakozó Móring József Attila, aki 1,3 milliót fizetett be. Móring tavaly még parlamenti képviselő volt, az új ciklusban kiesett, ráadásul a lista 104. helyén szerepelt, szóval egy elég masszív győzelem kellett volna a bejutásához. Semjén Zsolt pártelnök 976 ezret fizetett be a kasszába.

Fotó: Bankó Gábor/444

A KDNP nagyon sokba került magának, működési kiadásokra 477 milliót költött, politikai tevékenységre viszont csak 40 milliót. Az évet pluszban zárta, több mint 600 millió forintja maradt a választási évre.

A Mi Hazánk legalább többet költött politikára, mint magára

A Mi Hazánk szerény pluszban zárt, kevesebb, mint 20 milliót tudott átvinni a választási évre. Tagdíjakból 6,1 milliót szedtek be, a költségvetésből 183 milliót kaptak, a frakciójuk után pedig 475 milliót. Adományokból és hozzájárulásokból 31,9 millió forint folyt be.

A legnagyobb adakozó egy magánszemély, aki 2 milliót fizetett be a párt számlájára. A legnagyobb pártos adakozó Szabadi István pártigazgató, aki az új ciklusban is maradt parlamenti képviselő. Toroczkai László pártelnök és Dúró Dóra elnökhelyettes 1,4 milliót fizetett be, az alelnökök 1,1 millió körüli összeggel támogatták meg a pártot. Borvendég Zsuzsanna EP-képviselő 1,2 milliót adott.

A Mi Hazánk politikai tevékenységre 441 milliót költött, a működési kiadása 71 millió volt tavaly.

Dobrev Klára nem fizetett szemmel látható összeget

A 2026-os választáson 1 százalék körüli eredményt elért Demokratikus Koalíció tavaly 268 millió forintot kapott a központi költségvetésből, a frakció viszont 2,25 milliárd forintot zsebelt be.

Fotó: Tuba Zoltán/Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Tagdíjakból 26,9, egyéb hozzájárulásokból és adományokból 157,1 millió forintot gyűjtött össze a párt. Az 500 ezer forint feletti adományozókat kell nevesíteni, érdekesség, hogy a listán nem szerepel Dobrev Klára, aki tavaly nyártól vezette a pártot. Molnár Csaba EP-képviselő adta a legtöbb pénzt, 3 millió forintot. Őt követte Dávid Ferenc és Barkóczi Balázs 2,78 millió forinttal.

A DK 1,3 milliárd forintot költött politikai tevékenységre tavaly, a működési kiadása 880 millió forint volt. Nagyjából 300 milliós pluszban zárták az évet.

A Kutyák tavaly a NAV-nak tartoztak

Az MKKP – amely most arra gyűjt, hogy vissza tudja fizetni a Magyar Államkincstárnak a 686 millió forintos kampánytámogatást, - tavaly 54,7 milliót kapott az államtól, az egyéb hozzájárulásokból és adományokból 97,3 milliót. A párt egyik társelnöke, Döme Zsuzsanna volt a legnagyobb adakozó 2,9 millió forinttal, a másik társelnök, Kovács Gergely 1,6 milliót fizetett be.

A párt 1,7 milliós mínuszban zárt tavaly. Működési kiadásra 28,9 milliót költöttek, a politikai tevékenységre viszont 94 milliót. Az egyéb kiadások soron 69,2 milliót tüntettek fel.

A párt alapítványa, a Savköpő Menyét is mínuszban zárt, tavaly 5, előző évben 7,1 milliós hiányuk volt, és a NAV felé is tartoztak 1,7 millió forinttal.

736 millió ment el magukra

A Momentum, amely nem indult az idei választáson, a tavalyi évnek nagy nyertese volt, több mint 500 milliós pluszban zárta az évet. Elég magas volt a tagdíjbevételük is, abból 45,2 millió folyt be. A 185 millió forintos költségvetési támogatásuk mellé a frakciójuk 1,2 milliárd forintot kapott. Adományokból 14,2 millió gyűlt össze, 500 ezer forint fölött két ember utalt a pártnak.

A pártnak iszonyú sokba került saját maga: működési kiadásokra 736 milliót költöttek, ehhez képest politikai tevékenységre csak 327,9 milliót.

A Párbeszéd is többől működött, mint politizált

A választáson szintén nem induló Párbeszédnek 613 ezer forint folyt be tagdíjakból, a központi költségvetésből kaptak 126 milliót, a frakció 182 milliót kapott. Adományokból 1,6 millió folyt be, senki nem adott 500 ezer forint fölött. A párt durván 100 millióval többet költött magára (működési kiadás: 191 millió) mint politikai tevékenyégre. Nagyjából 20 milliós pluszban zárták az évet.

Egyéb érdekességek

A Jakab Péter-féle Nép Pártján Párt 150 ezer forint tagdíjat kapott, egyéb hozzájárulásokból bejött még 80 ezer forint. Működési kiadásokra elment 219 ezer forint, 10 ezer körül maradt a választási évre. Jakab Péter egyébként a DK támogatásával indult a választáson, követelte, hogy a tiszás jelölt lépjen vissza a javára, majd vállalhatatlan eredménnyel zárta a választást.

A Szolidaritás Mozgalom nullás beszámolót adott le, a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalomnál a legérdekesebb, hogy Gattyán 69,6 milliót fizetett be, ami a párt bevételének nagyobbik része volt. A párt 18 milliós mínuszban zárt, politikai tevékenységre 1 millió alatt költöttek, működési kiadásra és vállalkozások alapítására viszont elment 53 illetve 42 millió forint. A választáson ez a párt sem indult.