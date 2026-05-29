Dögevő madarak deluxe: fenséges keselyűk köröznek Magyarország felett

Nálunk kifejezetten ritka és felettébb impozáns fakókeselyűket észleltek az Alpokalján, és szerencsére nem is csak észlelték, de le is fotózták őket. Az Őrségi Nemzeti Park posztja szerint kedd este először egy pusztacsói ornitológus jelezte a Kőszeg és Szombathely között fekvő faluból, hogy a határban éjszakázott egy fakó keselyű, másnap hajnalban pedig három másik példányt is megfigyeltek ugyanott.

Innentől át is adjuk a szót:

„A lenyűgöző, 2,5 méter szárnyfesztávolságú madarak nyugodtan tollászkodtak egészen 10 óráig, amikor is az addigra kellően felmelegedett, felszálló levegőre felfeküdve lassan, mozdulatlan szárnyakkal elköröztek (termikeltek) kelet felé. A nem mindennapi megfigyelés nem csak helyi jelentőségű, ezek az impozáns madarak évente mindössze néhány alkalommal kerülnek szem elé Magyarországon.”

Mint írják, a fakó keselyű valaha rendszeresen fészkelt a Kárpát-medence déli részén, de a táplálkozási lehetőségek beszűkülésével, illetve az emberi hatásoknak köszönhetően a 20. század elején fokozatosan eltűnt. Jelenleg legközelebb az Alpokban és a Balkán-félszigeten költ, de a dél-európai állomány növekedésével egyre gyakrabban bukkannak fel újra Közép-Európában is - főleg a fiatal, kóborló példányok kalandoznak időnként errefele.

Jó termikelést!