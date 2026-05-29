Eladó a börtön elől Izraelbe szökött Fürst György villája

Kereken egy évvel ezelőtt, 2025. május 29-én ítélték jogerősen is hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre Fürst György volt szocialista politikust a 2016 óta zajló centrumos „parkolási maffia” perben, Fürst azonban nem vonult be a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézménybe, helyette Izraelbe szökött.

A 24.hu most azt írja, eladó a külföldre menekült Fürst luxusvilllája, sőt, a garázsban most is ott áll a híres/hírhedt szörnyeteg is, a BEAST1 rendszámú Rolls-Royce Phantom.

A hírhedt BEAST-1

A hirdetés szerint a 6 szobás és 526 négyzetméteres III. kerületi otthont mindössze 649 millió forintért, alig több mint 1,2 millió/négyzetméteres áron lehet most megvenni.

„Ön szereti a luxust, a csodás panorámát, a nagy tereket, szeretne saját medencét, szaunát, 5 autónak fedett garázst és szép nagy kertet a gyerekeknek? Ha ezekre a válasz igen, akkor ez a III. kerületi igazán minőségi ház önnek való!” – írják a hirdetésben. De van videó is azoknak, aki más ingerekre vágyna:

A 24.hu élőben is megtekintette a villát, azt írják, hogy az ingatlan bejárása során ott volt Fürst anyósa is, aki közölte, hogy a lánya akár 24 óra alatt haza tud jönni, hogy mint a tulajdonos cég vezetője aláírja az adásvételi szerződést. Fürst Jelena telefonon jelezte, hogy az ingatlan a céggel együtt is megvásárolható, aminek szerinte vannak pozitívumai, például nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni az államnak, és tudnak engedni a vételárból.

Azt továbbra sem tudni, hogy az Izraelbe szökött Fürst György kiadatását kérte-e egyáltalán az Orbán-kormány.