Három zebra elpusztult a Hatvanpuszta melletti területen

Május 4-én elpusztult három zebra, amelyek a Mészáros Lőrinchez közvetetten köthető Vál-völgye Vadásztársaság tulajdonában álltak – írta a Telexnek Fejér Vármegyei Kormányhivatal. Az állatok az Orbán-család hatvanpusztai birtoka közelében éltek.

A kormányhivatal azt írta, az egzotikus állatok elpusztulását is be kell jelenteni. Azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik három állat pusztult el és miért, illetve ki és hogyan gondoskodott a tetemek elszállításáról és elégetéséről. A vadásztársaság 9 éve tart zebrákat. Az első állat 2017. május 5-én érkezett, az utolsó 2025. május 18-án, az összes többi 2024. május 31-én.

Miután a vadásztársaság 10 zebrájából az utóbbi időben csak 4-5-öt lehetett látni a felvételeken, Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő újabb feljelentést tett állatkínzás gyanúja miatt májusban (állatkínzásnak minősül az olyan állat vadászata, amelyik nem szerepel a vadászati törvényben). Az első feljelentését elutasították, azért várt a kormányváltásra. A rendőrség a mostani feljelentése után egyelőre információkat gyűjt.

A kormányhivatal válasza után Hadházy arról posztolt, az legalább annyi kérdést felvet, mint ahányat megválaszol. A fő kérdés, hogy mi lehetett a rejtélyes pusztulás oka, de az sem világos, hogy valóban a mostani feljelentése után történtek-e az elhullások, vagy „Lőrincék” csak most jelentették le a hatóságok féle.

Hadházy azt írta, reméli, nem igazak az információi, hogy „szervezett ólommérgezésben” pusztultak el az állatok még decemberben. Abban bízik, hogy a rendőrség kinyomozza az ügyet.