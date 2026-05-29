Hét éve nem volt ilyen gyenge éve Mészáros Lőrinc zászlóshajó cégének, mégis közel 17 milliárdos osztalékra futotta

Ritka gyenge évet zárt tavaly Mészáros Lőrinc egyik legrégebbi és legmagasabbra törő cége, a Mészáros és Mészáros Zrt.: a bevételek hétéves mélypontra estek, a nyereség és a kifizetett osztalék mértéke is többéves mélypontra zuhant. Ezen mondjuk túlzottan nincs is mit csodálkozni, hiszen a cég alapvetően az államhoz kötődő beruházásokban vett részt, azokat meg az elmúlt négy évben az uniós pénzek elmaradása, a költségvetés pocsék helyzete miatt lényegében leállította az Orbán-kormány.

Azért a cég jövőjét egy ilyen gyengébb év még egyáltalán nem kockáztatja. Már csak azért sem, mert továbbra is elképesztően nagy összegek szerepelnek a legfrissebb éves beszámolóban is.

Árbevételként 61,7 milliárd forintot könyvelt el a cég az előző évi 87,3 milliárd forint után, aminél kevesebb összeg utoljára 2018-ban folyt be a cég kasszájába, 50,6 milliárd forint. A tavalyi visszaesés oka a szerződésállomány csökkenése, rögzítették a kiegészítő mellékletben is. Ezzel összefüggésben ugyan csökkentek az anyagjellegű ráfordítások is, a személyi jellegűek viszont úgy növekedtek, hogy az átlagos dolgozói létszám tavaly már alacsonyabb volt, mint 2024-ben. A 2024-es 112 fő után tavaly 94 fő volt az átlagos dolgozói létszám, ami alapján az átlagos bruttó havi bér 1,8 millió forintra jött ki a tavalyi évre a 2024-es 1,2 millió után.

Végeredményben a cég 20,9 milliárd forintos nyereséggel zárta az évet az előző évi 28 milliárdos után. Ebből eredetileg 19,7 milliárd forintnyi osztalék kifizetését javasolták a cég közgyűlésének, ami végül 16,7 milliárdosat hagyott jóvá. Ennél kevesebbet legutóbb 2021-ben vettek ki a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből.

