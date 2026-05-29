Jeti Mozi választási after: kutyatenyésztés és politika

A Jeti Mozi a választás alatt két filmet is bemutatott, most pedig egy kis afterezésre invitálja nézőit. Vasárnap bemutatjuk Lakatos Róbert Ki kutyája vagyok én? című szórakoztató dokumentumfilmjét.

A dokumentumfilm-szatíra a kutyatenyésztés ideológiáin keresztül beszél emberi társadalmi és nemzeti kérdésekről. A film rendezője, aki erdélyi magyar kisebbségi háttérből érkezik, tökéletes „menyasszonyt” keres fajtatiszta magyar kuvaszának – alteregójának –, ám a keresés során fokozatosan belekeveredik a kutyatenyésztés politikával átszőtt világába.

Utazása során különböző ideológiák hatása alá kerül. A nacionalizmus jegyében meg akarja menteni a degeneráltnak tartott magyar kutyafajtákat, később a regionalizmus felé fordulva egy új, erdélyi magyar kutyafajta létrehozásáról kezd álmodni, amely sajátos kulturális identitását fejezné ki. Amikor azonban genetikai vizsgálataiból kiderül, hogy ő maga is „kevert származású”, vagyis távol áll a „fajtisztaság” eszményétől, a liberalizmus gondolataival kezd azonosulni.

Szociális érzékenysége miatt azonban végül minden ideológiában csalódik, így kudarcot vall, mint „kutyapolitikus”. Reménye egy jobb, normálisabb és emberibb életre azonban sosem tűnik el teljesen – mindig talál magának egy új eszmét, amelyben hihet.

A Ki kutyája vagyok én? humorral és iróniával beszél súlyos társadalmi és politikai kérdésekről, miközben abszurd tükröt tart identitásról, hovatartozásról és az ideológiák természetéről.

A film több jelentős nemzetközi és hazai fesztiválon is szerepelt: nemzetközi premierje a Warsaw Film Festival Free Spirit versenyprogramjában volt, majd bemutatták többek között a Tallinn Black Nights Film Festival DOCS@PÖFF szekciójában, az ASTRA International Film Festivalon és a magyar Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon. Emellett Silver Eye Award-jelölést kapott, a MEDIAWAVE Film & Music Festivalon pedig elnyerte a legjobb rendező díját.

A dokumentumfilm vasárnap este lesz megtekinthető a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján. A film angol felirattal is nézhető.

A rendező

Lakatos Róbert 1968-ban született Kolozsváron, Romániában. Filmrendező és operatőr, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Film-, Fotó- és Média Tanszékének egyetemi docense és tanszékvezető-helyettese. 2000-ben végzett a łódźi Lengyel Nemzeti Filmiskola operatőr szakán. Filmjei számos rangos díjban részesültek, többek között elnyerte az Europa Cinemas Label díjat Karlovy Varyban (2008), a lipcsei Golden Dove díjat, valamint a Magyar Filmkritikusok Díját is.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.