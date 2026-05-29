Magyar Péter és Orbán Viktor is ott lesz a BL-döntőn

Mivel Orbán Viktor nem ment el az új Országgyűlés alakuló ülésére, és nem is vette fel a mandátumát, Magyar Péter és a volt miniszterelnök az elmúlt időszakban csak 2024 októberében, az Európai Parlamentben találkozott egymással. Ez most változhat, ugyanis a Blikk szerint mindketten ott lesznek szombaton a Puskás Arénában, a Bajnokok Ligája döntőjén.

„Magyar Péter miniszterelnök az UEFA meghívására részt vesz a Bajnokok Ligája szombati döntőjén”

– írta a Blikknek Szondi Vanda kormányszóvivő, hozzátéve, hogy Magyar Aleksander Ceferin UEFA-, illetve Csányi Sándor MLSZ-elnök mellett ül majd, és velük együtt nézi meg a mérkőzést. Arra a kérdésre, kinek drukkol, a szóvivő kitérő választ adott. „A Fradinak és a AC Milannak szurkol.”

Magyar Péter és Orbán Viktor kezet fog Strasbourgban. Fotó: Alain ROLLAND/© European Union 2024 - Source : EP

Orbán egy fokkal visszafogottabb választ adott, annyit mondott, hogy ott lesz a stadionban, és

„Hajrá, Puskás!”

Hogy Orbán hol fog ülni, azt nem tudni. A PSG-Arsenal BL-döntőt szombaton 18 órától rendezik.