Milánóban restaurálták a megcipőzött bikahere-mozaikot

Milánó leghíresebb és a turisták által leginkább agyonlátogatott épületében, a Galleriában található az a híres bikamozaik, amit most végre felújítanak. A felújítás azért volt esedékes, mert a turisták egy hülye legendát követve az elmúlt évek során fontosnak érezték agyontaposni a sarkukkal a bika heréjét, aminek helyén ennek köszönhetően egy helyes kis kráter keletkezett. Mert a legenda nemcsak a taposásról szól, de arról, hogy azok, akik a bika mozaikheréin megdörzsölik a sarkukat, majd háromszor megpördülnek, szerencsések lesznek és vissza is térnek Milánóba.

Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

A sok herén pörgésnek köszönhetően a bika heréit alkotó rózsaszín csempék teljesen elkoptak, így most a restaurátornak új, kézzel vágott kődarabokat kell az eddigiek helyére illesztgetnie.

A bikás mozaikot egyébként nem is olyan régen, 2017-ben restaurálták utoljára.

