Nincs pénz táncosokra a baletten, üres színpaddal adják elő a Rómeó és Júliát Pécsen

Pénzügyi nehézségek miatt táncosok nélkül adják elő a Rómeó és Júlia táncadaptációját Pécsen a Pannon Filharmonikusok - jelentette be a társulat. Eszerint a június 4-ei, szerdai balettelőadást táncos közreműködők nélkül, üres színpaddal adják elő, a zenekar az árokban ülve, Kesselyák Gergely vezető karmester vezényletével játssza el az eredeti balettzene szerkesztett változatát. A történet követését képvetítésekkel és narrációval segítik.

A spóroláson túl az is deklarált cél, hogy a rendhagyó előadással felhívják a figyelmet „a társulat lassan ellehetetlenülő anyagi helyzetére, melynek eredményeképpen fennállhat a veszélye annak, hogy szeptemberben üres színpad és csend várja a nézőket a Pannon Filharmonikusok évadnyitó hangversenyén a Kodály Központban” - írják.

A Pannon Filharmonikusok idei költségvetéséből több milliárd forint hiányzik, Horváth Zsolt igazgató emiatt a Tisza-kormányhoz fordult segtségért. Horváth szerint - erről a társulat vezetője a szintén kritikus helyzetben lévő Népszavának nyilatkozott - a világszínvonalú pécsi Kodály Központban működő társulat az elmúlt években nem kapta meg a Fidesz alatt a szükséges támogatást, és Pécs városának kulturális költségvetése is súlyos hiányoktól szenved.