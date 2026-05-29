Tanács Zoltán leváltotta a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját

Vezérigazgatót cserélt a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) élén Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter – tudta meg a Telex. Both András távozó vezérigazgató megerősítette, hogy csütörtökön leváltották a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) fejlesztését is felügyelő ügynökség éléről.

A lap úgy tudja, Néz Péter lesz az új vezető, aki korábban az IFUA Horváth nevű tanácsadócégnél dolgozott szenior tanácsadóként több mint két éve. A cégnél Tanács Zoltán is sokáig volt. Néz előtte a Mol informatikai vezetője volt. Az új vezető már levélben köszöntötte is a kollégákat. Both is elköszönt ugyanebben a formában. A lapnak azt mondta, korrektül zajlott a folyamat.

A DMÜ 2022 augusztusától felel a teljes kormányzati informatikáért és az e-közigazgatásért. A miniszteri meghallgatásán Tanács arról beszélt, ezen a területen is nagyon komoly változások lesznek.