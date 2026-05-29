Teszt közben robbant fel a Blue Origin rakétája

A NASA holdprogramjának terveit komolyan veszélyeztetheti, hogy a Jeff Bezos-féle Blue Origin New Glenn hordozórakétája felrobbant egy teszt során – írja a Guardian.

A baleset a floridai Kennedy Űrközpontban történt, közvetlenül a tervezett statikus hajtóműpróba kezdete után. A robbanás hatalmas tüzet okozott, több mint száz kilométeres távolságból is látható volt. A lángok még órákkal később is égtek az indítóállásnál, de a hatóságok szerint a füst vagy más veszélyforrások nem fenyegették a lakosságot.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



A Blue Origin szerint minden alkalmazottjuk biztonságban van, senki sem sérült meg. Jeff Bezos ugyanakkor „nagyon nehéz napnak” nevezte a történteket, és azt írta, egyelőre nem tudják, mi okozta a robbanást, de már dolgoznak az okok feltárásán. Hozzátette: újjáépítenek mindent, amit kell, és folytatni akarják a repüléseket.

A baleset különösen érzékeny pillanatban történt, mivel a NASA éppen nemrég jelentette be, hogy a Blue Origin kapta meg az egyik fontos szerződést a tervezett holdbázis építésének előkészítésére. A vállalat emellett a SpaceX-szel is versenyben van azért, hogy holdkompot biztosítson a 2028-ra tervezett Artemis IV küldetéshez, aminek keretében 1972 óta először szállnának le ismét emberek a Holdon.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója az X-en azt írta, hogy a robbanás után felülvizsgálják a holdprogram ütemtervét. A Blue Origin „anomáliának” nevezte az esetet.

„Az űrrepülés könyörtelen, az új, nagy teherbírású hordozórakéta-kapacitás fejlesztése pedig rendkívül nehéz. Partnereinkkel együttműködve támogatni fogjuk az anomália alapos kivizsgálását, felmérjük a rövid távú küldetésekre gyakorolt hatásokat, és visszatérünk a rakétaindításokhoz. Amint rendelkezésre állnak információk az Artemis- és a Holdbázis-programokat érintő esetleges következményekről, tájékoztatást adunk”

– írta Isaacman. A Blue Origin az utóbbi időben több technikai kudarccal is szembesült, miközben a NASA Artemis-programjához kapcsolódó szerződésekért verseng a SpaceX-szel. Elon Musk a robbanás után annyit írt: „Rendkívül szerencsétlen. A rakéták nehezek.”