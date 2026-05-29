Több mint 150 milliót fizetett vissza eddig a Kutya Párt

Visszafizette a 686 millió forintos kampánytámogatás első részletét a Kutya Párt. A posztjuk szerint péntekre az adományokból összegyűlt valamivel több, mint 150 millió forint, ezt kiegészítve megtették az első befizetést. A pontos összeget nem közölték.

A Magyar Államkincstár májusban szólította fel a pártot, hogy fizessék vissza az állami támogatást, a párt május 15-én vette kézhez a határozatot. Pár nappal később Nagy Dávid, a párt volt listavezetője és pártigazgatója a Népszavának arról beszélt, bíróságon támadják meg az Államkincstár határozatát, bár még nem tudta megmondani, hogy milyen alapon. Ezzel nyerhettek volna időt.

A támogatásokon felül a pártnak valamivel több, mint 100 millió forintja lehet, ebben már benne van az a 40 millió is, amit a kampányban tett megrendelések visszamondásával szereztek vissza. A párt abban bízik, hogy hamarosan újabb összegeket tud törleszteni, folyamatos működés mellett eladják az ingóságaikat. Ha nem tudják a teljes összeget visszafizetni, a párt tisztségviselőin illetve jelöltjein hajtják be a pénzt.