Gyerekeket szállító busz ütközött fának Hird közelében, a sofőr meghalt, sokan megsérültek

Szombat hajnalban fának ütközött, majd árokba hajtott egy gyerekeket szállító autóbusz Pécs és Hird között – írja a Baranya vármegyei rendőrség. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen meghalt, az elsődleges információk szerint 23 fő szenvedett sérülést – írja a Bama.hu. A baleset okait a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Május 30-án 5 óra 20 perc körül a 6-os úton Budapest felé tartott a busz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt a jármű áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott. A buszban 28 fő – köztük felnőtt és gyermek – utazott.

Pécs polgármestere, Péterffy Attila megrendülten értesült a balesetről. „Pécs teljes közössége bízik a sérültek mielőbbi és teljes felépülésében. Pécs városa minden rendelkezésére álló segítséget megad a bajba jutottaknak” – írta.

A polgármester is megerősítette, hogy a jármű vezetője a helyszínen meghalt, valamint azt írta, hogy az utasok közül hárman súlyos, tizenheten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Emellett Facebook-bejegyzésében arról is írt, hogy a súlyos balesetet szenvedett bérelt busz a PSN Zrt. fiatal aerobik sportolóit, edzőiket és az őket kísérő szülőket szállította versenyre. A történtek után a PSN Zrt. azonnal lemondta a versenyen való további részvételt.