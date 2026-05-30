Közleményben tiltakozik a szabadkai magyar zászlóégetés ellen a Vajdasági Magyar Újrakezdés

„A gyűlöletnek nincs helye társadalmunkban, a zászlóégetés minden közösség elleni támadás” – írja sajtóközleményében a Vajdasági Magyar Újrakezdés. A szerbiai magyar kisebbségi politikai párt azután írta ezt, hogy pénteken elégettek egy magyar zászlót egy szabadkai ballagás után. Az esetről a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál számolt be.

Az Újrakezdés a leghatározottabban elítélik a történteket. „A nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak: olyan cselekedet, ami sérti egy közösség méltóságát, és alkalmas arra, hogy feszültséget keltsen a különböző nemzetiségek között” – írták.

A párt koordinációs testületének elnöke, Rózsa Zsombor a történtek után felvette a kapcsolatot az iskola vezetőségével, akiktől megtudta, hogy az iskola vezetése korábban jóváhagyta a nemzeti szimbólumok használatát a ballagási ünnepségen, amiről a végzős diákokkal közösen született döntés.

„A rendelkezésre álló információk szerint a rongálást nem szerb nemzetiségű tanulók követték el” – írja a magyar kisebbségi párt.

Az Újrakezdés szerint az érintettek egy szurkolói csoporthoz kötődnek, és a rendezvényen ittas állapotban jelentek meg. Az osztályfőnök a helyszínen azonnal közbelépett, azonban a kialakult körülmények között nem tudta megakadályozni az incidens bekövetkeztét.

Rózsa Zsombor hangsúlyozta, hogy „az érintett intézményben korábban nem fordult elő nemzetiségi alapú konfliktus vagy atrocitás. Az ott tanuló fiatalok és az iskola dolgozói között a kölcsönös tisztelet és együttműködés jellemző. Éppen ezért fontos, hogy egy elszigetelt, felelőtlen cselekedet miatt ne bélyegezzünk meg egy teljes közösséget.”

Rózsa szerint az iskola vezetősége gyorsan, felelősségteljesen és korrekt módon reagált, a rendőrség pedig már megtette a szükséges intézkedéseket az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében.