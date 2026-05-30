Napsütés és zivatarok is jöhetnek a BL-döntő napján

Szombaton gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő – írja a HungaroMet. Délelőtt alapvetően sok felhő lesz a térség fölött, időnként az eső is csepereghet. Délután már naposabb időre számíthatunk, ugyanakkor gomolyfelhők is képződnek, amik miatt az esti órákban zápor, zivatar is kialakulhat.
Az északnyugati szél napközben gyakran megélénkül, helyenként megerősödik. A záporok és zivatarok miatt pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 25 - 27 fok körül alakul a hőmérséklet, késő este 18 és 21 fok között várható.
Vasárnap többnyire napos, gomolyfelhőkkel tarkított időre lehet számítani – írja a Köpönyeg. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak – írja az Időkép. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-30 fok lesz.