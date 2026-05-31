Idén is megtartották a hagyományos hálaadó misét Orbán Viktorért

POLITIKA

„Maga az ünnepelt még egyszer sem vett részt a misén, de nem is ez a cél, hanem hogy hálaadó mise keretében imát mondjunk az ő egészségéért, hazánk, népünk felemelkedéséért” – mondta Osztie Zoltán, a Fidesz buzgó támogatásáról és a buzizásáról is elhíresült katolikus plébános, akinek belvárosi templomában immár 16. alkalommal tartottak misét Orbán Viktor születésnapja alkalmából.

Orbán Viktor és Osztie Zoltán plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke köszöntik egymást a KÉSZ XII. kongresszusán a Parlamentben 2019. szeptember 14-én.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ha jól értjük a Blikk kissé slendriánul szerkesztett cikkét, akkor az alábbi mondatokat is Osztie mondta a lapnak: „Nem titok, Magyar Péterért, az ország jelenlegi kormányának vezetőjéért is miséztünk már, hiszen ő is hívő, keresztény embernek tartja magát. Az államnak és egyháznak szövetségest kell látnia egymásban, a híveink és a társadalom egy közeg, az ő javukért kell munkálkodni a Parlamentben és a templomokban egyaránt.”

Ezeket a miséket az Erzsébet híd pesti hídfőjének lábánál lévő Nagyboldogasszony Főplébánián speciálba' lehet kérni, és általában hívők egy csoportja kezdeményezi őket. Az Orbánért tartott szülinapi mise, például, a már régebben elhunyt fideszes diplomata és publicista, Szentmihályi Szabó Péter ötlete volt.

POLITIKA hálaadó mise fidesz osztie zoltán keresztény értelmiségiek szövetsége orbán viktor mise szentmihályi szabó péter
