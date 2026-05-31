Ki kutyája vagyok én? – „Nem marad más hátra, muszáj beszállnom a kutyapolitikába”

- A Jeti Mozi bemutatja Lakatos Róbert Ki kutyája vagyok én? című dokumentumfilmjét.
- A Ki kutyája vagyok én? egy dokumentumfilm-szatíra a kutyatenyésztés világáról, amely humorral és iróniával beszél identitásról, hovatartozásról, nemzetről és társadalmi ideológiákról.
- A rendező erdélyi magyar kisebbségi háttérből indulva keres „menyasszonyt” fajtatiszta magyar kuvaszának, miközben egyre mélyebbre kerül a kutyatenyésztés politikával átszőtt világában.
- A nacionalizmustól a regionalizmuson át a liberalizmusig különböző eszmékben próbál kapaszkodót találni, de végül minden ideológiában csalódik — miközben nem adja fel a reményt egy emberibb élet lehetőségében.
Stáb
Producerek: Balogh Rita (OTHER FILMS - H), Ada Solomon, Alexandru Solomon (microfilm - RO) -
Rendező/ Forgatókönyv író: Lakatos Róbert
Operatőr: Bán- Horváth Attila
Vágó: Dunai László
VFX: Alexandru Böjthe