Forrás

Ki kutyája vagyok én? – „Nem marad más hátra, muszáj beszállnom a kutyapolitikába”

FILM
  • A Jeti Mozi bemutatja Lakatos Róbert Ki kutyája vagyok én? című dokumentumfilmjét.
  • A Ki kutyája vagyok én? egy dokumentumfilm-szatíra a kutyatenyésztés világáról, amely humorral és iróniával beszél identitásról, hovatartozásról, nemzetről és társadalmi ideológiákról.
  • A rendező erdélyi magyar kisebbségi háttérből indulva keres „menyasszonyt” fajtatiszta magyar kuvaszának, miközben egyre mélyebbre kerül a kutyatenyésztés politikával átszőtt világában.
  • A nacionalizmustól a regionalizmuson át a liberalizmusig különböző eszmékben próbál kapaszkodót találni, de végül minden ideológiában csalódik — miközben nem adja fel a reményt egy emberibb élet lehetőségében.

Stáb

Producerek: Balogh Rita (OTHER FILMS - H), Ada Solomon, Alexandru Solomon (microfilm - RO) -
Rendező/ Forgatókönyv író: Lakatos Róbert
Operatőr: Bán- Horváth Attila
Vágó: Dunai László
VFX: Alexandru Böjthe

FILM dokumentumfilm madoke Ki kutyája vagyok én? politika jeti mozi kutyapolitika lakatos róbert kutya kuvasz erdély