300 méter magas füstfelhő, akkora robbanás rázta meg Máltát, hogy az egész sziget belerázkódott

Hétfőn kora reggel felrobbant egy tűzijátékgyár Máltán, a felvételek és a beszámolók alapján akkora robbanással, hogy az ember egészen brutális szerencsétlenséget is simán el tudna képzelni, tömeges halálozásokkal. Egészen hihetetlen, hogy a robbanásnak csak két könnyebb sérültje volt, ők egy közeli földön dolgozva sérültek meg.

Íme a robbanás, ami után legalább 300 méter magas volt a füst- és törmelékfelhő:

A robbanás Málta legnagyobb szigetének északi részén, a magħtabi tűzijátékgyárban történt. A szemtanúk szerint az első robbanás reggel 6:35 körül történt, amit egy második, erős robbanás követett. Szerencsére még egyetlen munkás sem tartózkodott a gyárban. További kisebb robbanások még órákkal később is voltak a helyi sajtó szerint.

„Olyan volt, mintha valaki felkapott volna egy teherautó méretű kalapácsot, és a házam oldalához csapott volna”

– idézett a Times of Malta a férfit. Míg az emberek szerencsésen megúszták a robbanást, több tehén elpusztult egy közeli tehenészetben.