A nagy Tiborcz-trükk: hatszoros áron adták el egy cégüket egy tőzsdén forgó cégüknek, amiből aztán szintén szembeötlően jó áron szálltak ki

Tavaly júniusban még 5500 forint fölött volt az Alteo nevű cég részvényeinek ára a budapesti tőzsdén, de még április 20-án is 4500 forintos árfolyamon zárt, hogy aztán május végére 3600 forintig zuhanjon az árfolyama. Vagyis szűk egy év alatt 33 százalékkal, ezen belül nagyjából egy hónap alatt 20 százalékkal értékelődött le a most az egyik Mol-cég és két magántőkealap többségi tulajdonában lévő társaság, amely részvényeinek 26,21 százaléka van a tőzsdén részben kisbefektetők tulajdonában.

Ezek a kisbefektetők most éppen azon töprengenek, hogy nem történt-e hűtlen kezelés a cégnél, amikor az korábban megvásárolt egy másik céget. A bonyolultnak tűnő történetről, aminek főszereplője Tiborcz István, a volt miniszterelnök veje, a Telex írt részletgazdagon. Az ügy lényege néhány pontban:

Volt egy bizonyos Éltex Kft., amit ma már Alteo Circular Kft.-nek hívnak. Ez egy közpénzekkel vastagon kitömött társaság volt: 2020 decemberében részt vett az MNB Növekedési Kötvény Programjában (NKP), 2,45 milliárd forint névértéken bocsátott ki kötvényeket adófizetői támogatással, a jegybanknak hála, majd, hogy a Telexet idézzem, „az NKP-forrás után is szépen kapta az állami támogatásokat”.

A társaság tulajdonosai között 2022-ben jelent meg a Tiborczhoz köthető Globel Refuse Holding Zrt., majd 2024 májusában egyedüli tulajdonos lett.

Az Éltexet 2025 nyarán adták el az Alteónak, ami akkor részben szintén Tiborcz-érdekeltség volt: a wallisos múlt után 2023-ban meghatározó tulajdonrészt vett benne a Tiborcz Istvánhoz köthető Főnix Magántőkealap, a Jellinek Dánielhez köthető Riverland Magántőkealap, valamint a Mol RES Investments Zrt., ami a Mol egyik vállalata.

Az ügylet árát, holott tőzsdei cég volt a vevő, sokáig nem hozták nyilvánosságra, és amikor az idén tavasszal kiderült, abban sem volt köszönet.

Mostanra ugyanis már tudni lehet, hogy az akkor könyv szerint 10 milliárd forintos saját tőkét jócskán meghaladó mértékű, 18,9 milliárd forintos volt a vételár. És az is, hogy ráadásul az Éltex/Alteo Circular az előző években hibásan könyvelt, így a tényleges saját tőkéje már a 3 milliárd forintot sem éri el – vagyis a túlárazás hatszoros volt.

A Telex szerint „szinte hihetetlen mértékű utólagos korrekciót” jelent az, ami az Éltex/Alteo Circular könyveiben történt, ami alapján „úgy tűnik, hogy rengeteg soron könyveltek rosszul az eladott cégnél”. Csak azon a salgótarjáni ingatlanon volt egy 4 milliárd forintos mínuszt jelentő úgynevezett tárgyieszköz-helyesbítés, amiről 2024-ben mi is írtunk, miután kiderült, hogy onnan rákkeltő méreganyag ömlött a Salgó-patakba.

Vagyis Tiborczék a kizárólagos tulajdonukban álló Éltexet sokszorosan túlárazva adták el az Alteónak. Majd a választások előtt 11 nappal, 2026. április 1-én ki is szálltak az Alteóból: a Tiborczhoz köthető Főnix Magántőkealaptól az összes részvényüket megvette a Mol RES Investments Zrt. „az elmúlt 6 hónap forgalommal súlyozott árfolyamán, ami bő 20 százalékkal meghaladja a jelenlegi tőzsdei árat” (készpénz helyett részvénycserével, az Alteóért Waberer's-papírokat adva).

Az Alteo most arról tájékoztatta a lapot, hogy „az adásvételi szerződés tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározott feltételek fennállása esetén az Alteo számára meghatározott esetekben kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igényérvényesítési lehetőséget nyitnak”. Az Alteo közlése szerint ráadásul „a szavatossági és kártalanítási lehetőségek közül már volt olyan, amelynél az Alteo bejelentett igényt, és azt az előző tulajdonos vita nélkül ki is fizette”. Vagyis a vásárlás részleteiről mit sem tudó kisbefektetők abban reménykedhetnek, hogy nem szenvednek el jelentős kárt azért, hogy az akkor még miniszterelnöki vő neki túl kedvező áron passzolta el a céget.