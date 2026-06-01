Az MTA új főtitkárának súlyos dühkitörési problémáiról beszélnek korábbi kollégái

A Magyar Narancs megírta, amit az irodalomtudomány környékén sokan tudni vélnek, de nyilvánosan idáig nem nagyon beszéltek róla: az MTA frissen megválasztott új főtitkára, Kecskeméti Gábor korábbi munkahelyein rettegett vezető volt, dühkitörésekkel és megfélemlítő viselkedésekkel, akinek a főtitkári megválasztását sem mindenki nézi jó szemmel.

Kecskeméti Gábor Széchenyi-díjas irodalomtörténészt május eleji közgyűlésén választotta a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárnak, az elnöki után ez a második legfontosabb és legnagyobb hatalommal bíró tisztség az Akadémián.

Kecskeméti Gábor, az MTA frissen megválasztott főtitkára ünnepi beszédét tartja az Akadémia 2026-os ünnepi közgyűlésén. Fotó: MTA / Szigeti Tamás

Korábbi konfliktusairól már a mostani megválasztása másnapján írt Maróthy Szilvia irodalomtörténész, újra posztolva egy 2020-as panaszlevelét, melyben leírta, Kecskeméti hogyan viselkedett vele szemben főnökként az Irodalomtudományi Intézetben.

„Megesett, hogy azt várta tőlem, az íróasztalnál áthajoljak felette, hogy bedugjam helyette a pendrive-ot a neki egyébként kéznél lévő számítógépbe. Megalázónak éreztem a helyzetet, ahol ki vagyok neki szolgáltatva, így ezt a kérését nem hajtottam végre

– mondta a Narancsnak Maróthy, aki arról is beszámolt, hogy Kecskeméti csak egyszerű, érettségivel is abszolválható rutinfeladatokat adott neki, és nem engedte, hogy részt vegyen saját részlege, a Reneszánsz Osztály kutatói ülésein.

Ács Pál irodalomtudós is írt egy levelet Kecskeméti megválasztása után az MTA új elnökségének, melyben hibás döntésnek nevezte Kecskeméti megválasztását. Szerinte sem volt Kecskeméti megfelelő vezető, olykor lekezelő és kioktató stílusban kommunikált, és nem volt ritka részéről a verbális agresszió sem - őt pedig szerinte elüldözte az intézetből; inkább átvették a Történettudományi Intézetbe, hogy ne Kecskeméti felügyelje a munkáját.

A Magyar Narancsnak többen csak névtelenül nyilatkoztak Kecskeméti vélt hatalma miatt, és a Miskolci Egyetemen, ahogy doktori iskolát vezet, a doktoranduszok végül szintén inkább letettek arról, hogy benyújtsák ellene a már megírt hivatalos panaszt.

A lap megkereste Kecskeméti Gábort is, aki lényegében tagadta a vádakat: szerinte Ács Pál távozásához nem volt semmi köze, kiabálni pedig csak háromszor kiabált az intézetben, és ugyanennyiszer Miskolcon. Állítása szerint most már kiegyensúlyozott hangnemben szokta jelezni a problémáit a hallgatóknak.