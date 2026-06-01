Ha a sokkal esélyesebb demokraták kiütik egymást, akár a trumpista Hircsák Pista is befuthat Kalifornia kormányzójának

Előválasztást tartanak kedden Kaliforniában, ahol novemberben választják meg az új kormányzót.

De ezúttal ez a viccesebb és szórakoztatóbb forduló.

Soha nem volt ilyen: 61 név lesz a szavazólapon.

Szórakoztató és teljesen kiszámíthatatlan kedd vár azokra, akik követni fogják a helyi idő szerint este nyolcig tartó kaliforniai kormányzói előválasztást. Egy előválasztás kapásból még egy külpolitika-geeket sem feltétlenül hozna lázba, a speciális kaliforniai szabályok viszont teljesen a feje tetejére állítják a bulit. Az elődöntő ezúttal sokkal izgalmasabb lehet, mint a döntő, hasonlóan az idei Bajnokok Ligájához.

Mi ez a szabály?

2014 óta néz ki úgy a kaliforniai kormányzói előválasztás, hogy az összes jelölt - minden pártból plusz a pártonkívüliek is - egy listára kerülnek és közülük lehet választani, hogy az első két helyen végző jelölt kerüljön be a novemberi döntőbe, politikai hovatartozástól függetlenül. Vagyis elvileg elképzelhető, hogy két demokrata, két republikánus vagy két pártonkívüli döntse el a végén egymás között, hogy ki legyen a kormányzó.

Ez miért okoz izgalmakat egy ennyire demokraták felé hajló államban?

Két fő okból. Egyrészt azért, mert a demokraták eltaktikázták magukat. Az egészen extrém méretű, 61 indulót felsoroló szavazólapon 24 demokrata jelölt lesz, akik között nincs egyértelmű favorit. A korai favorit Eric Swalwell képviselő szexuális zaklatási vádak miatt április közepén kiszállt a versenyből, a legnépszerűbb kaliforniai demokrata, Gavin Newsom jelenlegi kormányzó pedig nem indulhat újra. A 12 republikánus közül viszont ketten is ott vannak a közvetlen élbolyban, pár hete olyan is előfordult, hogy ők vezettek a közvélemény-kutatásokban, így az sem teljesen kizárt, hogy a továbbra is igencsak demokrata államot a végén republikánus vezesse. Egészen példa nélküli a választók bizonytalansága: bár a levélszavazás már folyik és az élőig is csak pár óra van hátra, a hétvégén még a szavazni tervező demokraták 30 százaléka mondta azt, hogy nem tudja, kit fog választani.

A másik ok az, hogy bár Kalifornia gazdasága távolról, összehúzott szemmel nézve továbbra is jól zakatol, 4-5 százalék közötti éves növekedést produkálva az elmúlt 10 évben is, az utóbbi években egyszerre csak elég rossz lett kaliforniai lakosnak lenni. Szinte hihetetlen, de az egész országban itt a legmagasabb a munkanélküliség, a lakhatási költségeket nézve pedig ez a harmadik legdrágább állam. Csak Massachusettsben és a Hawaiion drágább ingatlant venni vagy bérelni. A kaliforniai ingatlanárak az országos átlag dupláját teszik ki. Ha egyben nézzük a megélhetési költségeket, Kalifornia a harmadik legdrágább állam. Ennek például az az egyik oka, hogy elképesztően magasak az adók, az 50 állam közül ebben a versenyben a 48. helyen állnak. Az adók szintjével függ össze, hogy az összes tagállam közül kiugróan itt a legmagasabb a benzin ára: pillanatnyilag gallononként 6 dollár. Összehasonlításképpen: a nagy konkurens Texasban 3,8 dollár egy gallon, de még a hagyományosan drága New Yorkban is csak 4,5 dollár. Ha nem lenne a magas színvonalú oktatás, a high tech ipar, a rengeteg befektetett tőke és a magas fizetések, a helyzet - ahhoz képest persze - még sokkal borúsabb lenne, de a választók így sem boldogok. Különös tekintettel a csapnivaló közszolgáltatásokra és az állam gazdagságához képest feltűnően lepusztult infrastruktúrára.

Kinek van a legjobb neve a jelöltek közül?

Elképesztően nehéz eldönteni. Bármilyen más párharc esetében elég lenne annyit mondani, hogy indul egy demokrata, akit úgy hívnak, hogy Barack D. Obama Shaw. De ezúttal ennyi sem elég automatikusan, ott figyel ugyanis a pártonkívüli kihívója, LivingForGod AndCountry DeMott, aki jelenleg lelkész, de abból van pénze indulni, hogy korábban eladta a Big Time Pest Control nevű kártevőírtó vállalkozását.

Mekkora a tét?