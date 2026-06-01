Hét évre ítélhetik, miután súlyosan bántalmazott nőket, akikkel erőszakoskodott is

A Salgótarjáni Járási Ügyészség vádat emelt egy 33 éves, büntetett előéletű férfi ellen, aki 2025-ben támadott meg nőket Nógrád megyében.

A vádirat szerint a férfi május 17-én este a salgótarjáni távolsági buszpályaudvaron leszólított egy nőt, aki a női mosdóba menekült a férfi elől. A férfi azonban követte, és rángatni kezdte az ajtót, majd amikor úgy tett, mintha távozna, és emiatt a nő kilépett az ajtón, a férfi ököllel megütötte. A nő félelmében összekuporodott és sikított, de támadója nem hagyta abba a bántalmazást, végül a sikításra felfigyelő biztonsági őrök avatkoztak közbe.

Az nem derült ki, hogy ebben az esetben a férfit elfogták-e, de a vádirat szerint nem sokkal később, július 12-én a férfi megjelent egy ismerőse házánál, ahol csak az ismerőse 27 éves, tartósan beteg testvére volt ott. Mivel ismerték egymást, a nő beengedte a részeg férfit, aki erőszakoskodni kezdett, a nő pedig elutasította. A férfi agresszív lett, trágár hangnemben kiabált a nővel, megfenyegette, hogy megöli, majd a konyhából magához vett egy kést és kétszer meg is szúrta a nő nyakát.

A rettegő nő levetkőzött, a férfi ütni kezdte, kiabált vele és erőszakoskodott, majd a nő kikéredzkedett mosdóba, de a férfi oda is követte, rángatta, és tovább ütötte. Időközben hazaérkezett a házban lakó ismerős és megakadályozta a férfit a nő további bántalmazásában.

A nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a vádirat szerint fennállt a reális veszélye súlyosabb sérülések okozásának is. Az ügyészség a férfi ellen garázdaság, szexuális erőszak bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és könnyű testi sértés miatt emelt vádat, vele szemben 7 év börtönbüntetés, 7 év közügyektől eltiltás és a közel 1,2 millió forintos bűnügyi költség megfizettetése a mértékes indítvány. A férfi a Salgótarjáni Járásbíróság döntését letartóztatásban várja.