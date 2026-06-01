Már fizetés sincs a Ferrari-halmozó Balásy Gyula cégeinél

Nem kapják meg egyelőre a májusi fizetésüket a Lounge Group dolgozói, miután zárolták Balásy Gyula cégcsoportjának számláit – erősítette meg a Telexnek a Lounge Group sajtóosztálya.

A Kontrollban sírós-érzelmes interjúval próbálkozó, vagyonát az államnak felajánló Balásy cégeinek számláit a választás után heteken belül zárolták. Korábban, nagyjából 2018 óta, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media vetélytárs nélkül, zsinórban nyerte el a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Balásy személyes vagyonát A 100 leggazdagabb magyar kiadvány tavaly májusban 79 milliárd forintra becsülte.

A zárolás miatt azonban a cégek már a BL-döntőn sem tudták kifizetni az alvállalkozóikat. Balásyék a zárolást a mostani közleményükben ugyan jogtalannak minősítik, de ennél informatívabb az a megjegyzésük, mely előrevetíti, hogy hamarosan felszámolás alá is kerülhetnek:

„A cégcsoport számláinak jogtalan zárolása miatt olyan helyzet alakult ki, amely jelenleg ellehetetleníti a társaságok pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését. Ennek következtében a munkavállalók részére esedékes béreket jelenleg nem tudjuk teljesíteni”

- írják, hozzátéve, hogy bár a Lounge Group társaságai nem állnak felszámolás alatt, „rövid időn belül további jogi eljárások megindulása várható”.