Masszívan veszteséges lett Szalay-Bobrovniczky Kristóf cége

Minisztersége utolsó teljes évében váratlanul igencsak pocsék évet zártak a Szalay-Bobrovniczky Kristóf tulajdonában maradt cégek, a London Capital Zrt. és az UJ Clinic Zrt. A ma már csak volt honvédelmi miniszternek egyébként ennél nagyobb cégbirodalma volt, de 2022-es miniszteri kinevezése után ezt a két céget leszámítva minden más vállalkozásától megvált. Ebben a két esetben viszont úgy ítélték meg, hogy nincs összeférhetetlenség, és ezen meglehetősen sokat is nyert Szalay-Bobrovniczky, de erről egy picit később.

Tavaly a nagyobb és aktívabb cége, a London Capital pocsék formát mutatott. A főtevékenységként vagyonkezeléssel foglalkozó cégnek tavaly sem volt értékesítésből származó bevétele, ami a tevékenység jellegét látva egyáltalán nem szokatlan dolog. Egy ilyen cég ugyanis főként a pénzügyi műveleteken tud érdemi eredményt elérni. Tavaly azonban ezt nem sikerült abszolválnia, hiszen a korábbinál jóval kevesebb bevételt értek el, míg a kiadásuk sokkal nagyobb volt. Így végeredményben nagyon masszív, 675 millió forintos veszteséget kellett elkönyvelnie a volt miniszternek az előző évi, 1,3 milliárd forintos nyereség után. Talán a veszteség ténye, talán más miatt, de ezúttal úgy döntött Szalay-Bobrovniczky, hogy nem fizet magának osztalékot, noha erre a cégben lévő tartalékok lehetőséget adtak volna: több mint 1,5 milliárdos tartalék van a cégben az előző évek gazdálkodásának eredményeként.

A London Capital egyébként minisztersége alatt is szépen gyarapította Szalay-Bobrovniczky bankszámláját, hiszen 2023 és 2024 után is méretes osztalékot vett fel a cégből, összesen 1,89 milliárd forintot.

A volt miniszter másik cége, az UJ Clinic Zrt. inkább tűnik alvócégnek, mint aktívan működőnek. A szakorvosi járóbeteg-ellátással főtevékenységként foglalkozó cégnek ugyanis évek óta nincs árbevétele, csak némi minimális kiadása, így a tavalyi évet is 8,3 milliós veszteséggel zárta az előző évi 13 milliós mínusz után.

A veszteségek mellett azonban ennél nagyobb gondja is lehet a céggel Szalay-Bobrivniczkynek, a folyamatos veszteséges működés ugyanis már évekkel ezelőtt mínuszba vitte a cég saját tőkéjét, ami a jogszabályok alapján két évnél hosszabb ideig nem lehet negatív. A megfelelő működés érdekében ilyenkor a tulajdonosnak tőkerendezést kell végrehajtania, ami sok esetben azt jelenti, hogy pénzt kell befizetnie a cégbe, hogy helyrebillentse az egyensúlyt.

Ilyen lépésre, szándékra azonban nincs jel a beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletben, pedig a cég 2021-es alapítása óta folyamatosan mínuszban van a saját tőke, tavaly év végén már -208 millió volt az értéke.